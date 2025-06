Os destaques positivos e negativos do Flamengo no Mundial de Clubes

O Flamengo encerrou a participação no Mundial de Clubes com a derrota para o Bayern de Munique, no domingo (29). Na avaliação de jogadores e comissão técnica, a campanha no torneio foi positiva e com bom desempenho nos Estados Unidos. Assim, o Jogada10 mostra os jogadores do Fla que se destacaram e os que também de certa decepcionaram dentro de campo.

Positivos

Único reforço para o Mundial de Clubes, Jorginho iniciou o torneio como titular e, diante do desempenho, é difícil imaginar que o volante perca a condição na sequência da temporada. O volante deu duas assistências e marcou um gol no torneio. Além disso, o camisa 21 caiu como uma “luva” no estilo de jogo do Flamengo.