Neymar responde pergunta da esposa sobre razão para seguir no futebol

Craque deu explicação para Bruna Biancardi em entrevista coletiva privada para amigos e familiares após renovação com o Santos / Crédito: Jogada 10

Após a confirmação da sua permanência no Santos até pelo menos o fim do ano, Neymar deu uma entrevista coletiva privada para familiares e amigos. Assim, a sua amada Bruna Biancardi perguntou o motivo para o craque seguir a carreira no futebol. “O que te move a acordar todo dia e ter pique para treinar uma, duas vezes no dia? Deixar de fazer outras coisas que você gostaria. É por amor? É por propósito? É para conquistar algo que você acha que ainda te falta?”, questionou a esposa.

Em seguida, Neymar explicou que o seu incentivo continua sendo a paixão pelo esporte. "O que me move é o amor que eu sinto pelo futebol ainda, a vontade de jogar, de estar em campo. É isso que me move todo dia. É o que me faz acordar e ir treinar. Enquanto eu tiver querendo jogar futebol, você vai ter que me dividir, mozão", justificou o astro do Peixe. "O amor pelo futebol nunca vai deixar de existir. O que vai acabar uma hora é a empolgação de jogar, porque em algum momento eu não vou mais conseguir entregar desempenho", complementou o camisa 10 do Santos.