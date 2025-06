Mac Allister diz que clubes sul-americanos não conseguem competir com europeus

Meia argentino do Liverpool afirma que paixão e vontade não bastam para vencer no cenário internacional

Alexis Mac Allister participou do programa ‘La Casa del Kun’, da ‘ESPN’, apresentado por Sergio Agüero, e falou sobre os confrontos entre clubes sul-americanos e europeus no Mundial de Clubes, como a vitória do Botafogo sobre o PSG por 1 a 0 e o triunfo do Flamengo por 3 a 1 diante do Chelsea.

Apesar dos bons resultados, o meio-campista argentino, vencedor da Copa do Mundo em 2022, acredita que essas vitórias são exceções. Para ele, os clubes europeus seguem dominando o cenário internacional.