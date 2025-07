Lautaro Martínez após eliminação da Inter: ‘Quem não quiser ficar, pode ir embora’

Lautaro Martínez não poupou críticas após a eliminação da Inter de Milão no Mundial de Clubes, na derrota por 2 a 0 para o Fluminense. Com tom firme, o atacante deixou claro que o clube precisa de jogadores comprometidos e com mentalidade vencedora para buscar grandes conquistas.

Ele fez um apelo direto à equipe, ressaltando a importância de vestir a camisa da Inter com responsabilidade e determinação, e pediu que quem não estiver totalmente dedicado ao time pense em seguir outro caminho.