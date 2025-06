Jornalista aponta o que faltou para Flamengo encarar o Bayern: ‘Autocrítca’

Após a derrota do Flamengo por 4 a 2 para o Bayern de Munique pelo Mundial, a jornalista Paula Almeida apontou no programa Terra Bolistas, desta segunda-feira (30) no Terra, analisou a partida do Rubro-Negro contra equipe alemã.

“Vamos botar o pé no chão, ficou com muito oba-oba na primeira fase, mas a realidade é diferente. Sobre o técnico ter que adaptar o time a quem ele vai enfrentar, ontem faltou um pouco disso para o Flamengo. O Flamengo continua jogando como ele joga, e às vezes você precisa mudar um pouco seu repertório. Então os erros, a gente vai falar, ah, o Bayern ganhou nos erros. Óbvio que ele ganhou nos erros, mas ele forçou os erros. O Bayern estava com muita pressão ali em cima do ataque. Então não tinha muito como jogar do mesmo jeito como você joga contra os outros times”, disse.