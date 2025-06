Jornalista analisa atitudes de John Textor no Botafogo e afirma: ‘Bebê chorão’

Acionista majoritário da SAF do Botafogo demitiu o técnico Renato Paiva após eliminação nas oitavas do Mundial / Crédito: Jogada 10

A demissão do técnico Renato Paiva do comando do Botafogo foi uma surpresa após a eliminação do Alvinegro no Mundial. Dessa forma, o jornalista Abel Neto, durante um programa na ESPN, afirmou que John Textor, acionista majoritário da SAF do Alvinegro, parece um ”bebê chorão”. “Desculpe o termo, mas o Textor parece um bebê chorão muitas vezes. Ah, o meu time não foi campeão, perdeu pro Palmeiras. Faz um estardalhaço, inventa um monte de coisa, um monte de insinuações que não deu prova nenhuma, dizendo que houve manipulação de resultados, acusando times e não só o Palmeiras que foi campeão. Como o São Paulo e outros clubes, o Fortaleza. Ele envolveu e não provou nada, porque o time dele não foi campeão”, lembrou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, o comunicador lembrou que quando o Glorioso foi campeão, as reações dele foram apenas positivas. Aliás, lembrou também que na vitória contra o PSG ele apareceu super feliz, mas dias depois, com a derrota para o Palmeiras, o discurso foi outro. “Depois, no ano seguinte, o time dele é campeão. Aí a imagem é essa. Festa, alegria, sorriso, é abraço, tá tudo certo, não tem problema nenhum com a arbitragem. O time ganha do Paris Saint-Germain, abraço, festa, entra no campo rindo. O time perde o jogo pro Palmeiras, não serve mais, não teve o “Botafogo Way”. É tudo na base do impulso?”, disse. Renato Paiva pelo Botafogo Após a eliminação nas oitavas de final do Mundial, o técnico Renato Paiva não é mais o técnico do Botafogo. O treinador português assumiu o comando da equipe no dia 27 de fevereiro, e ficou à frente da equipe em 27 partidas, sendo 12 vitórias, três empates e oito derrotas.