Inter Miami se pronuncia sobre futuro de Messi

Após rumores de possível saída e retorno ao Barcelona, clube reforça interesse na renovação com o craque até 2025

O Inter Miami divulgou um comunicado, revelado pelo jornalista Fabrizio Romano, nesta segunda-feira (30), para esclarecer a situação de Lionel Messi. O craque argentino tem contrato com o clube até o fim de 2025.

“Leo tem contrato até o final de 2025. A realidade é que ambas as partes estão interessadas na renovação. Os passos necessários estão sendo tomados para que a renovação aconteça”, diz a nota oficial.

A declaração veio após notícias na imprensa argentina sugerirem que Messi estaria cogitando deixar o clube nos últimos seis meses antes da Copa do Mundo de 2026. O torneio, inclusive, vai acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá. Um retorno ao Barcelona chegou a ser apontado como o destino preferido do craque.

O Inter Miami, eliminado nas oitavas de final do Mundial de Clubes pelo PSG, decidiu se pronunciar para conter as especulações sobre uma possível saída do camisa 10.