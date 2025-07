Imprensa internacional exalta Fluminense após classificação

Na Espanha, o tradicional jornal “Marca” exaltou a vitória do Fluminense. Além disso, também classificou o resultado como “surpresa”.

O Fluminense fez história no Mundial de Clubes. O Tricolor venceu a Inter de Milão por 2 a 0 , nesta segunda-feira (30), em Charlotte, com gols de Cano e Hércules, e garantiu vaga nas quartas de final. Dessa forma, a vitória sobre o time italiano, atual vice-campeão europeu, ganhou repercussão mundial e elogio para os tricolores.

Já na Itália, o tradicional jornal “Gazzetta dello Sport” não poupou críticas para a Inter de Milão. Afinal, chamou o time italiano de “ruim” na chamada. Contudo, eles também destacaram a atuação do goleiro Fábio, do Fluminense.

“Adeus, Inter! Os gols de Germán Cano e Hércules acabam com o vice-campeão da Europa e dão o passe aos brasileiros às quartas”, escreveu.

“Surpresa: Inter vai para a rua. História pura em Charlotte. Contra todo o prognóstico, o Fluminense vence a Inter com um contundente 2 a 0”, publicou o jornal espanhol.

Por fim, a vitória do Fluminense também teve repercussão na América do Sul. O jornal argentino “Olé” destacou que a Inter de Lautaro Martínez, jogador da seleção argentina, caiu para os tricolores nas oitavas. Aliás, eles também definiram a derrota como uma “surpresa”.

“Uma Inter ruim perde por 2 a 0 e está fora do Mundial”, diz a chamada.

Fluminense nas quartas de final

Com a vitória, o Fluminense garantiu a vaga nas quartas de final. Contudo, ainda aguarda a definição do adversário, que sairá do confronto entre Manchester City, da Inglaterra, e Al Hilal, da Arábia Saudita.

Aliás, o Fluminense pode reencontrar o Manchester City em Mundiais. Afinal, o Tricolor enfrentou o time inglês na decisão do Intercontinental de 2023 e foi derrotado por 4 a 0.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.