Ídolo do Vasco, Geovani segue internado em estado grave

Ídolo do Vasco, Geovani ainda segue internado em estado grave. Afinal, o ex-jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória em casa, no último dia 26. Desde então, está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), no Hospital Medsenior, em Vitória, no Espírito Santo. Em publicação nesta segunda-feira (30), a família reforçou o pedido de orações.

“Geovani Silva continua internado na UTI do Hospital Medsenior, em estado grave, recebendo toda a assistência necessária. Pedimos que sigam em oração e confiando somente em Deus. A família agradece, de coração, por todas as orações, mensagens e demonstrações de carinho e força”, diz a nota oficial da família.