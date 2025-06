Hércules comemora gol histórico pelo Fluminense: ‘Fruto do meu trabalho’

Hércules entrou no segundo tempo da partida desta segunda-feira (30) contra a Inter de Milão. O volante, que chegou ao Fluminense com expectativa alta por parte da torcida, mas que demorou a se destacar, fez o gol que confirmou a classificação para as quartas de final do Mundial.

Em entrevista após a partida, o jogador lembrou das dificuldades que passou até viver esse momento histórico.