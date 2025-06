Fluminense vence Inter, faz história e se garante nas quartas do Mundial

Cano, no começo do jogo, e Hércules, nos acréscimos, fazem os gols que colocam o Tricolor entre os oito melhores do mundo

O Fluminense fez história nesta segunda-feira (30/6). Jogando no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA), o Tricolor venceu a Inter de Milão (ITA) por 2 a 0 e avançou às quartas de final do Mundial de Clubes. Germán Cano – sempre ele – e Hércules fizeram os gols que garantiram o Fluzão como um dos melhores oito times do mundo para a Fifa. Agora, o Tricolor pode reencontrar o Manchester City (ING), que derrotou o próprio time brasileiro na final da Copa Intercontinental de 2023.

Primeiro tempo

A história do jogo começou de maneira positiva para os brasileiros, que começaram o jogo com um esquema de três zagueiros, espelhando a formação adversária. Afinal, logo aos 3′, o Fluminense abriu o placar. Martinelli disputou bola, que ficou solta para Arias na ponta direita – seu lugar preferido no campo. Ele cruzou com muito veneno, e Cano, aproveitando desvio no meio do caminho, ficou livre para cabecear entre as pernas de Sommer e fazer 1 a 0.

A resposta foi aos 10′. Inversão incrível para Mkhitaryan, que rolou para Dimarco. De primeira, o italiano soltou um canudo, parando no goleiro Fábio. A Inter, no entanto, não se encontrava em campo. Não à toa, a próxima boa chance do jogo também foi do Fluminense.

Arias tabelou com Cano e chutou de fora. Sommer deu rebote, e Samuel Xavier chegou livre para pegar a sobra, errando o alvo por centímetros. Aos 38′, o Fluzão chegaria ao segundo gol. Em uma triangulação de cabeça, Thiago Silva deu para Renê, que tocou para Ignácio. O zagueiro cabeceou livre e fez o segundo, mas estava impedido. O gol, então, foi anulado após análise do VAR.

