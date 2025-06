Ex-jogador do Atlético aciona clube na Justiça por falta de pagamentos

O lateral-direito Mariano, atualmente no América-MG, acionou o Atlético na Justiça. O motivo é a falta de pagamentos referentes ao acerto pela saída do jogador no fim da última temporada.

A informação foi confirmada junto ao Atlético. O caso de Mariano envolvendo o Galo está em segredo de Justiça. Portanto, não é possível confirmar valores. No entanto, sabe-se que, quando deixou o time alvinegro, a diretoria confirmou pagamentos parcelados, algo que não está acontecendo.