Diretor de futebol revela foco do Flamengo na próxima janela de transferência

O Flamengo deu adeus ao Mundial de Clubes, neste domingo (29), com a derrota por 4 a 2 para o Bayern de Munique, em Miami , pelas oitavas de final. Apesar disso, o clube lucrou mais de R$ 150 milhões e já tem planos para investir tal quantia arrecadada na disputa do torneio da Fifa.

Dessa forma, um dos focos é chegar a um denominador comum por um meia que reveze com Arrascaeta na construção das jogadas. Diante disso, o meia Carrascal, do Dínamo Moscou, da Rússia, segue como um dos atletas que estão na mira.

Renovação com uruguaio e sequência do comandante

Na entrevista, o dirigente também falou sobre renovações de contrato do elenco rubro-negro. Uma delas é pelo lateral-direito Varela, que tem situação encaminhada, segundo José Boto. Além disso, ele respondeu sobre a sequência do técnico Filipe Luís por mais tempo e que existem conversas nesse sentido.

“Está bem encaminhada. Não quisemos avançar mais porque estamos em uma competição que eu acho que é única para todos nós. Como é óbvio, as coisas não param porque há uma competição dessas, mas sentamos e temos as coisas bem encaminhadas. Quando chegarmos ao Rio, vamos tratar disso”, afirmou.

“Vocês é que não sabem (risos). Temos andado a conversar sobre isso com calma. Não é minha forma de ser nem do Filipe estarmos ansiosos com esse tipo de coisa. Porque nesse período todo fizemos coisas mais importantes do que a renovação dele e que ele põe acima das coisas pessoais dele. Mas é algo que temos que conversar com calma”, explicou.