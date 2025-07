Davide Ancelotti fala sobre adaptação à Seleção Brasileira

Auxiliar destaca intensidade do ambiente na equipe e revela que está aprendendo português para se comunicar melhor com os jogadores

Davide também contou que está se dedicando ao aprendizado do português para se comunicar melhor com os jogadores.

“Estou estudando o idioma. Acho importante saber a língua do lugar onde você está. Por falar espanhol e italiano, fica mais fácil entender o português. Tenho facilidade com idiomas — também falo francês e alemão. Só não me dou bem com números. Com o Vinicius e o Rodrygo, por exemplo, falo em espanhol”, explicou.

Além disso, a nova rotina, segundo ele, trouxe mudanças no ritmo profissional e pessoal.

“Sinto falta do dia a dia de clube, nunca tinha tirado um mês de férias. Agora estou assistindo a muitos jogos por semana. Temos uma estrutura interna .para monitorar vários jogadores, e vou ficar de olho especialmente nos que atuam na Espanha”, disse.