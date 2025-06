Confira quanto o Fluminense deve receber pela venda de João Pedro ao Chelsea

Tricolor tem direito a uma porcentagem da negociação por ter formado atacante, que defendera as cores dos Blues no Mundial de Clubes

O atacante João Pedro já está nos Estados Unidos para assinar com o Chelsea e disputar o restante do Mundial de Clubes. Revelado nas divisões de base do Fluminense, o jogador, que defendia as cores do Brighton, da Inglaterra, chega aos Blues por cerca de 50 milhões de libras (R$ 375 milhões na cotação atual), além de bônus por metas alcançadas.

Dessa forma, o Tricolor tem direito a 2,5% do valor total do negócio por conta do mecanismo da Fifa para clubes formadores. Assim, nesse cenário, o clube de Laranjeiras tem direito a 1,25 milhões de Libras (R$ 9.402.500).