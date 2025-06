Comissão do Grêmio já iniciou aprimoramento físico, tático e técnico na intertemporada

Comissão técnica do Imortal promoveu ajustes de erros e simulou situações de jogo. Elenco deve ter jogo-treino com o Aimoré na semana

O Grêmio dá início a sua segunda semana de treinos na intertemporada durante a paralisação para a disputa do Mundial de Clubes. A reapresentação do elenco ocorre, na tarde desta segunda-feira (30), no CT Luiz Carvalho. A comissão técnica já colocou em prática o planejamento para aprimorar os aspectos físico, tático e técnico. A tendência é de que os trabalhos sejam impulsionados nos próximos dias.

A prioridade do técnico Mano Menezes é aprimorar a performance da equipe na segunda parte da temporada. Assim, o comandante já implementou simulações com cenários que podem ocorrer nas partidas. Especialmente com a intenção de corrigir erros, que ocorreram constantemente no primeiro semestre. Um dos principais focos vem sendo a melhora na saída de bola.