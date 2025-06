Aston Villa anuncia saída de atletas e definirá situação de Coutinho com o Vasco

Gigante da Colina aguarda definição do meia com o clube da Inglaterra e pode ter rescisão de contrato confirmada nesta segunda

Rashford, aliás, já foi apontado como uma promessa do futebol inglês, viveu uma fase de oscilação, perdeu espaço na seleção e recebeu críticas do técnico do United, o português Rúben Amorim. A permanência do atacante em Old Trafford é pouco provável, e o clube deve negociá-lo novamente. O Villa chegou a estimar seu passe em 40 milhões de libras (R$ 298,3 milhões). Em campo, Rashford disputou 17 partidas, marcou quatro gols e deu cinco assistências.

Asensio, revelado pelo Real Madrid, perdeu espaço no clube espanhol e, ao fim do contrato, seguiu para o PSG. Em Paris, também encontrou poucas oportunidades. No Aston Villa, recebeu nova chance, mas não conseguiu se firmar. O futuro do atacante no atual campeão da Champions League é incerto. Ao todo, ele marcou oito gols, três deles na Liga dos Campeões, e deu uma assistência.

Situação de Coutinho com o Vasco

E Coutinho? O meia, atualmente no Vasco, está emprestado pelo Villa. O clube inglês ainda não revelou o que pretende fazer com o jogador. Existe a possibilidade de rescisão, mas, enquanto isso não acontece, o Gigante da Colina tentará negociar um novo empréstimo até o fim do ano. Adaptado ao Rio de Janeiro com a família, Coutinho seguirá treinando normalmente no CT Moacyr Barbosa e não pretende deixar o Brasil.

O Villa também oficializou as saídas do goleiro Olsen e dos zagueiros Hause e Disasi. Olsen e Hause encerraram seus vínculos, enquanto Disasi retornará ao Chelsea, da Inglaterra.