Arias destaca atuação do Fluminense contra ‘potência’ do futebol mundial

Jhon Arias, um dos principais jogadores do Fluminense na épica classificação diante da Inter de Milão (ITA) e eleito melhor em campo no voto popular, falou à imprensa pouco após o apito final, dando suas impressões após a vitória por 2 a 0, nesta segunda-feira (30/6). Ainda no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA), o craque analisou a atuação do Fluzão, que se garantiu nas quartas de final do Mundial de Clubes.

Ele elogiou o time da Inter de Milão, relembrando o fato de serem atuais vice-campeões da Uefa Champions League. Além disso, o colombiano falou sobre a atitude do Fluminense diante os Nerazzurri.