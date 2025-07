Após eliminação, Botafogo dá semana de folga e reapresentação é na segunda

Clube retorna dos Estados Unidos nesta terça-feira, mas elenco só volta aos treinos no dia 7 de julho, visando a sequência do Brasileirão

A diretoria liberou os atletas logo após a partida de sábado. Com isso, grande parte do elenco já deixou a concentração nos EUA. Cerca de 12 dos 35 jogadores que viajaram não estão mais no hotel. O técnico demitido, Renato Paiva, também deixou o local nesta segunda.

A delegação oficial do Botafogo, no entanto, ainda tem data para voltar. O grupo embarca de volta para o Brasil nesta próxima terça-feira (01). O voo sai da cidade da Filadélfia com destino final ao Rio de Janeiro. A viagem marca o fim da longa jornada da equipe nos Estados Unidos.

O período de folga servirá para recuperar as energias do elenco alvinegro. O time teve uma participação intensa e desgastante no torneio da Fifa. Após o descanso, o foco total será a disputa do Campeonato Brasileiro. Assim, o clube se prepara para a importante sequência da temporada nacional.

