Jürgen Klopp detona a criação do Mundial de Clubes: ‘A pior ideia’

Ex-treinador alemão, atual diretor esportivo do grupo Red Bull, disse que os jogadores podem sofrer graves lesões por causa do excesso de jogos

“Não há tempo para uma recuperação total para os jogadores, nem física nem mental. Um jogador da NBA também ganha muito dinheiro, mas tem quatro meses de folga por ano. Virgil van Dijk (zagueiro do holandês do Liverpool) nunca teve isso durante a carreira”, disse.

Ex-treinador do Liverpool, Jürgen Klopp fez duras críticas ao novo Mundial de Clubes. Em entrevista ao jornal alemão ‘Welt’, ele disse que a competição criada pela Fifa “é a pior ideia já implementada no futebol”.

“Tenho um medo enorme. Talvez nem todos tenham reconhecido o verdadeiro problema: na próxima temporada os jogadores sofrerão lesões que nunca tiveram antes. Se não for esta temporada, acontecerá na Copa do Mundo ou depois”, completou.

Klopp deixou o comando técnico do Liverpool no fim da temporada 2023/2024 alegando cansaço. Atualmente ele é diretor esportivo do grupo Red Bull, que administra clubes como Salzburg, Leipzig e Bragantino.

