Thiago Silva e Soteldo treinam e podem ficar à disposição no Mundial

O Fluminense iniciou os trabalhos para enfrentar a Inter de Milão, da Itália, nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Após o empate sem gols com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, a delegação tricolor ganhou um dia de folga e retomou as atividades nesta sexta-feira (27), na Carolina do Sul. A boa notícia foi a presença do zagueiro Thiago Silva e do atacante Soteldo, que não devem ser problemas.

LEIA MAIS: Confira duelos das oitavas, chaveamento e agenda de jogos