Paiva deixa vitória contra PSG para trás e vê ‘nova’ competição pela frente

O Botafogo impressionou o mundo na fase de grupos do Mundial de Clubes. Afinal, o Alvinegro conseguiu a classificação numa disputa com dois europeus, além de vencer o PSG, atual vencedor da Liga dos Campeões. Contudo, a vitória sobre o time francês é algo que tem gerado um incômodo no técnico Rafael Paiva. O treinador português ressaltou a necessidade de deixar o resultado para trás para evitar que isso se torne uma sombra e focar mais no presente.

“Hoje em dia há dois tipos de futebol: o da vida real e o Walt Disney. Na vida real, nem sempre pode jogar da mesma forma porque não é permitido, seja porque o adversário é bom ou te dá dificuldades. No Walt Disney, temos que jogar com todos no ataque e amassar o PSG e Atlético de Madrid. Encontrei com um torcedor e ele me disse que poderíamos ter vencido o Atlético caso fossemos mais ofensivos. Eu perguntei quantas vezes ele viu o Atlético esse ano e ele disse nenhuma”, disse Paiva.

“Isso é o futebol Walt Disney. Muito orgulhoso com aquilo que fizemos (a vitória sobre o PSG e a classificação às oitavas de final). Foi o grupo mais difícil de todos e nós fizemos seis pontos. Estamos orgulhosos de estar aqui. O trajeto é muito bonito e já disse aos jogadores que não dá para continuar na sombra de termos ganhado do PSG e acabou. Foi fantástico, mas acabou. Queremos ganhar o Palmeiras”, completou o treinador português.

Paiva admite que Jair é dúvida

O Botafogo não terá força máxima à disposição contra o Palmeiras nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Afinal, o volante Gregore está suspenso e o zagueiro Jair é dúvida. O defensor apresentou sinais de sobrecarga muscular e participou apenas de parte do último treino, nesta sexta-feira (27), na Filadélfia. Contudo, não teve lesão diagnosticado e, a princípio, não preocupa para a sequência.

“É dúvida. Esperamos que ele consiga recuperar, estamos a trabalhar nisso. Ele e o Barboza têm feito uma dupla importante nas sinergias em que eles se encontram no jogo e, portanto, já estão muito identificados um com o outro. Não tem absolutamente nada a ver com o Kaio (Pantaleão), mas o que tem a ver com o Kaio é esta identificação que o Barboza e o Jair têm, que o Kaio ainda não tem. Portanto, vamos tentar fazer com que o Jair jogue”, afirmou Paiva.