Mundial tem 15 campeões continentais nas oitavas

Brasil tem quatro representantes no mata-mata

O Mundial de Clubes chegou no mata-mata e promete muita emoção até a final. Afinal, 16 equipes sobreviveram na fase de grupos e seguem na briga pelo maior título do futebol. Entre eles, 15 campeões continentais, incluindo os quatro brasileiros. Aliás, o Brasil é o país com o maior número de representantes na competição.

LEIA MAIS: Confira duelos das oitavas, chaveamento e agenda de jogos