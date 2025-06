Jogadores do Palmeiras afirmam que preparação foi a ideal para as oitavas do Mundial

Mayke, Allan e Giay mostraram que a confiança está em dia para o duelo eliminatório contra o Botafogo, na Filadélfia / Crédito: Jogada 10

Na véspera do duelo contra o Botafogo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes., alguns jogadores do Palmeiras comentaram sobre a expectativa para a partida marcada para as 13h (de Brasília) do próximo sábado (27), na Filadélfia. Nesta sexta-feira, Mayke, Allan e Giay se mostraram com a confiança em dia para o duelo eliminatório. Recuperado de lesão depois de afirmar que está bem fisicamente e pronto para o jogo, Mayke comentou a recente rivalidade entre os times. Além disso, exaltou o preparo do Palmeiras.

O Botafogo tem um elenco recheado, jogadores de peso. Às vezes ganhamos, perdemos… mas temos excelentes jogadores e estamos preparados. Vamos dar nosso máximo para, se Deus quiser, dar um grande espetáculo e sair com a classificação", frisou o lateral. Por outro lado, Mayke pontuou que o Palmeiras está vendo esse jogo como uma disputa à parte, deixando de lado as partidas recentes que decidiram campeonatos brasileiros e fases eliminatórias de Libertadores. "Não estamos encarando com essa rivalidade do Brasil. Estamos encarando como campeonato novo, estádio novo. Estudamos muito eles. Sabemos que eles têm uma equipe forte. Mas nós também temos. Vai ser um grande jogo", disse. Allan, um dos jogadores mais jovens do elenco do Palmeiras, respondeu sobre a ansiedade antes de uma partida decisiva. Assim, o garoto destaca o apoio que vem tendo para lidar com essa situação.

“Tem esse nervosismo por ser tudo novo, ainda mais para quem subiu agora da base. Mas o estafe todo e o Abel dão apoio”, afirmou o jovem. Sobre a força do ataque do Botafogo, principalmente pelo lado esquerdo, o zagueiro argentino Giay foi categórico ao dizer que o Glorioso também precisa ter atenção com as “armas” alviverdes. “Nós também temos nossas armas. Estamos preparando o jogo da nossa forma. Eles também têm que ter atenção com a gente”, declarou o defensor.