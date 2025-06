Fluminense busca ter Thiago Silva para duelo decisivo com a Inter de Milão

O Fluminense espera contar com um retorno importante para o duelo decisivo com a Inter de Milão, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Trata-se de Thiago Silva, que ficou de fora do jogo com o Mamelodi Sundowns, que garantiu a vaga tricolor, em virtude de um desconforto muscular. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o ‘Monstro’ ficou no banco de reservas contra a equipe sul-africana. Logo depois da vitória sobre o Ulsan HD, da Coreia do Sul, e a da grande atuação diante do Borussia Dortmund.