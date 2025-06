Ex-goleiro rebate jogadores da Juventus: ‘Não os deixaria voltar para a Itália’

Ex-jogador considera que opiniões de atletas norte-americanos da Velha Senhora são ofensas à Itália e faz sugestão à primeira-ministra da Itália / Crédito: Jogada 10

O meio-campista Weston McKennie e o atacante Timothy Weah, da Juventus, causaram polêmicas por suas opiniões sobre a culinária italiana. Afinal, a dupla de jogadores norte-americanos causou irritação aos nativos ao declarar que não havia diversidade na gastronomia dos italianos durante o podcast “Juventus Talk With Us” (Juventus converse conosco) “Vocês não têm variedade: é massa, pizza, peixe, bife. Sabe qual é o problema da comida italiana? É ótima, é uma boa comida específica que vocês fazem muito bem”, argumentou McKennie.

"Mas nos Estados Unidos, se eu for a uma hamburgueria ou a uma churrascaria e depois for a outro lugar dez minutos adiante, ainda estarei comendo um hambúrguer, mas com um sabor completamente diferente. Na Itália, vou a um restaurante e peço um macarrão ao (molho) pesto, ando 10 minutos e peço outro macarrão ao pesto, é a mesma coisa", complementou o volante. Inclusive, o atacante Weah teve discurso semelhante e indicou a sua preferência pela culinária da Itália com influência da norte-americana em comparação à original do país europeu. Tais afirmações causaram revolta nos italianos, e o ex-goleiro Emiliano Viviano foi o porta-voz dos protestos dos cidadãos locais. "Os Estados Unidos são o país com a pior comida do mundo. Eles fritam até as solas dos sapatos. Se eu fosse a (a primeira-ministra italiana Giorgia) Meloni, não o deixaria voltar para a Itália!", posicionou-se o ex-jogador.

Opiniões culinárias dos norte-americanos assustou até companheiros da Juventus Posteriormente, o ex- arqueiro com passagens pelo Arsenal, Palermo, Fiorentina e Sampdoria apontou que a comida dos Estados Unidos não tem tradição ou identidade com o território. Na verdade, diz respeito a um conjunto de influências pelo mundo. “Como você pode dizer que não há variedade na culinária italiana? Sua própria definição de ‘variedade’ me irritou. McKennie, há 200 milhões de americanos e tudo o que vocês comem são hambúrgueres. A verdade é que toda a comida dos Estados Unidos foi trazida para lá por outras nações”, alegou Viviano. “Só quero dizer a McKennie que ele conseguiu a incrível façanha de unir toda a Itália contra ele. Não se trata mais de torcedores, ele pode ser insultado por absolutamente todo mundo”, finalizou o ex-goleiro.