Corinthians acerta parte de dívida com Depay, mas premiação do estadual segue ativa

Clube conta com o jogador holandês na reapresentação do elenco neste sábado (28), após pagamento de contas

Nesta sexta-feira (27), a diretoria do Corinthians quitou parte da dívida com o atacante Memphis Depay, relacionada aos direitos de imagem do holandês. O valor pago foi de aproximadamente R$ 1,4 milhão. No entanto, ainda restam R$ 4,7 milhões em aberto, referentes à premiação pela conquista do Paulistão.

Em notificação enviada pelos advogados de Depay, o Corinthians tratou a parcela dos direitos de imagem como algo simples de resolver. Segundo o clube, os valores não foram pagos anteriormente por falta de apresentação das notas fiscais. O camisa 10 deve se reapresentar no CT Joaquim Grava após o período de férias.