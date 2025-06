Com Marta titular, Brasil sofre virada em amistoso com a França

O Brasil vinha de três vitórias nos últimos três amistosos disputados sob o comando do técnico Arthur Elias. As brasileiras venceram o Japão duas vezes, por 2 a 1 e 3 a 1, além de bater os Estados Unidos por 2 a 1. Contudo, a invencibilidade da Seleção chegou ao fim nesta sexta-feira.

A Seleção Brasileira Feminina vinha em um grande momento, com três vitórias seguidas, mas acabou sendo derrotada no amistoso com a França por 3 a 2, nesta sexta-feira (27), em Grenoble. Nem mesmo a presença da Rainha Marta como titular foi suficiente para evitar o resultado negativo. Kerolin se destacou pelo Brasil e, além de abrir o placar, deu assistência para Angelina ampliar. No entanto. Geyoro marcou duas vezes e Katoto saiu do banco de reservas no segundo tempo para confirmar a virada francesa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O amistoso desta sexta-feira fez parte da preparação para a Copa América. O Brasil estreia na competição no próximo dia 13 de julho, contra a Venezuela.

O jogo

As brasileiras começaram bem a partida e, aos 11 minutos, já venciam por 2 a 0. Kerolin foi a grande destaque, com um gol e uma assistência para Luany. No entanto, as francesas cresceram de rendimento na reta final da primeira etapa, pressionaram pelo empate, mas conseguiram apenas diminuir o placar com Geyoro.

Na segunda etapa, o ritmo seguiu acelerado e as francesas tentaram assumir o controle da partida. As donas da casa buscaram jogadas pelos lados do campo, mas o Brasil também levou perigo nos contra-ataques. Porém, foram as francesas quem balançaram a rede. Geyoro apareceu de novo e aproveitou um bate-rebate na área para buscar o empate aos 10 minutos. Além disso, as mudanças na França surtiram efeito, o time dominou a reta final da partida. Assim, Katoto, que saiu do banco, confirmou a virada aos 30 minutos. Duda Sampaio quase buscou o empate para as brasileiras nos momentos finais, mas a goleira Magnin fez uma grande defesa para manter o placar em 3 a 2.