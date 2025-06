Ao Jogada10, jornalistas analisam ‘maravilhoso’ Palmeiras x Botafogo

Para João Carlos Assumpção , ex-colunista e repórter especial do “Lance!” e ex-chefe de redação do “SporTV”, trata-se de um encontro especial. Para ele, o confronto tem lados positivos e negativos: apesar de garantir um brasileiro entre os oito melhores times do mundo, o duelo mandará um deles de volta para casa.

Após protagonizarem embates épicos tanto no Brasileirão quanto na Libertadores nos últimos anos, Palmeiras e Botafogo agora duelam a nível global. Afinal, os rivais brasileiros estarão frente a frente neste sábado (28/6), às 13h (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, para definir o primeiro quadrifinalista da competição. Dessa forma, o Jogada10 ouviu especialistas do jornalismo esportivo para saber as expectativas para este novo capítulo da recém criada rivalidade entre Palmeiras e Botafogo, os dois últimos campeões do Brasileirão. São eles: João Carlos Assumpção, Bruno Formiga, Mauro Cezar Pereira e André Kfouri .

O comentarista do “TNT Sports”, Bruno Formiga , vai pela mesma linha. Ao J10 , ele revelou ver com ótimos olhos o duelo, já que amplia o interesse do mundo da bola no Brasileirão.

“Eu acho que é maravilhoso ter num torneio internacional desse nível um clássico do futebol brasileiro, que tem se repetido nas últimas temporadas. Com uma rivalidade que até foi mal administrada, principalmente pelos dirigentes em algumas ocasiões, mas acho que o nível do evento e o fato desse jogo acontecer em um Mundial de Clubes vai fazer com que o jogo seja ainda melhor. Vai fazer com que o Palmeiras e o Botafogo joguem ainda melhor, por mais que se conheçam e estejam acostumados a se enfrentar. Então eu acho que é uma ocasião maravilhosa para o futebol brasileiro”, refletiu Kfouri.

“A minha impressão é que o Mundial do Botafogo até agora foi melhor do que o do Palmeiras. O Botafogo tem mais motivos para estar confiante nesse jogo do que o Palmeiras, mas isso não é suficiente para apontar o Botafogo como favorito. São dois times que se conhecem muito, estão acostumados a se enfrentar, e eu acho que não tem como fazer um prognóstico. Mas, indiscutivelmente, a amostra do Mundial até agora de Palmeiras e Botafogo, é melhor a do Botafogo”, encerrou.

Bruno Formiga revelou, então, quem detém o favoritismo no duelo em questão.

“Carinha de libertadores no meio da Copa do Mundo de Clubes! Se a gente olhar só a Copa do Mundo de Clubes, eu acho que o torneio do Botafogo é melhor que o do Palmeiras. Dentro da proposta, acho que o Botafogo fez jogos mais seguros. E se a gente pegar os últimos dois anos aí, de 2023 pra cá, contando aquele jogo no Nilton Santos com o Endrick, que foi 4 a 3 (para o Verdão), o Palmeiras não conseguiu ganhar mais do Botafogo, né? Inclusive foi eliminado pelo Botafogo em outras competições, e o Botafogo conseguiu ser campeão brasileiro ano passado. Eu acho que o Botafogo chega com uma leve vantagem, dentro da ideia do seu técnico”, palpitou, lembrando da atual sequência de cinco jogos sem derrotas do Botafogo para o Palmeiras.