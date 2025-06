Alaba tem nova lesão e fica de fora do Mundial de Clubes

Zagueiro do Real Madrid se machuca de novo às vésperas do retorno e seguirá em recuperação nos Estados Unidos

David Alaba sofreu mais uma lesão e vira desfalque para o Real Madrid no Mundial de Clubes. O zagueiro, que está afastado há dois meses, voltou a se lesionar justamente quando se aproximava do retorno. Exames feitos nesta sexta-feira (27) detectaram uma lesão muscular no músculo sóleo da perna esquerda. O clube merengue confirmou, mas não informou um prazo para a recuperação.

LEIA MAIS: Bellingham pode desfalcar o Real Madrid por até três meses após o Mundial