Abel espera time do Palmeiras ‘acordado’ diante do Botafogo neste sábado

Às 13h (horário de Brasília) deste sábado (28), a bola rola para Palmeiras e Botafogo em jogo válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. A partida, que acontece na Filadélfia, gera expectativas em todos os lados. Abel Ferreira, técnico palmeirense, disse o que espera de seu time.

“Nem sempre estamos no melhor, mas o sangue e suor tem. Quando não tem inspiração, tem que ter transpiração, por isso a torcida chama de time da virada e do amor. Amanhã (sábado) com olhos bem abertos, acordados para chegar no fim do jogo e estar na próxima fase. Esse é o nosso objetivo”, garantiu o treinador do Palmeiras.