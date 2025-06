São Paulo acerta venda de lateral de 16 anos para clube francês

O São Paulo concluiu, nesta quinta-feira (26), a venda do lateral-direito Ângelo, de 16 anos, ao Strasbourg (FRA), equipe do grupo que comanda o Chelsea (ING). O jogador foi vendido por 5 milhões de euros (cerca de R$ 32,2 milhões), mas só se transfere quando completar 18 anos. A informação inicial foi do “ge”.

Além do valor fixo, os clubes adicionaram uma cláusula de mais 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões) caso Ângelo atue dois mil minutos antes de deixar o São Paulo. Para atingir a meta, o jovem vai ter que somar no mínimo 23 jogos em cerca de um ano e meio. Por fim, o Tricolor manteve 12,5% dos direitos econômicos do jogador.

Ângelo ainda não entrou no time profissional do São Paulo. No entanto, existe uma uma cláusula na negociação que deve fazer o jogador subir rapidamente ao time profissional. Desta maneira, o garoto pode aparecer nas próximas partidas do Tricolor.

Com a saída de Igor Vinícius e tendo apenas Cédric como opção, a tendência era que Maik ganhasse espaço, mas o lateral se lesionou na base e aguarda exames para entender a gravidade. Com isso, Ângelo pode ‘furar a fila’ e subir.

O São Paulo trata o garoto como uma joia de Cotia. Em abril, ele esteve com a Seleção Brasileira na disputa do Sul-Americano Sub-17 na Colômbia, quando o Brasil foi campeão. O lateral foi titular em todos os jogos.