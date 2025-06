Promessa de clube espanhol morre aos 23 anos

Defensor estava há quase 20 dias lutando pela vida no hospital em Las Palmas de Gran Canaria, na Espanha, mas não resistiu

O Las Palmas confirmou, na manhã desta quinta-feira (26), a morte de Zebensui Ramos González, aos 23 anos. Conhecido como Zeben, o zagueiro integrava a equipe C do clube espanhol e acabou atropelado enquanto comemorava uma vitória da equipe. O acidente ocorreu no último dia 09 de junho, em Arucas, município situado na ilha de Gran Canária.

O condutor do veículo fugiu do local sem prestar qualquer tipo de socorro e não há informações oficiais sobre sua identificação. A colisão provocou um grave traumatismo cranioencefálico, e os médicos precisaram submetê-lo a uma cirurgia de emergência no Hospital Universitário Doctor Negrín. Os profissionais o mantiveram em coma induzido após o procedimento, mas seu estado permaneceu crítico.