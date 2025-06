Palmeiras intensifica conversas por Ramón Sosa

Paraguaio está no Nottingham Forest e seria a primeira contratação alviverde depois do Mundial de Clubes

O Palmeiras está focado no Mundial de Clubes, onde enfrenta o Botafogo pelas oitavas de final, neste sábado (28). Entretanto, o Verdão já está de olho na próxima janela de transferências e intensificou as conversas com o atacante Ramón Sosa, do Nottingham Forest.

Os valores da transferência giram pela casa dos 11 milhões de euros, cerca de R$ 71 milhões. O paraguaio já estava no radar do clube desde o começo do ano, mas sinalizou que gostaria de ficar no futebol europeu. Entretanto, acredita-se que o atacante está disposto a vir para o Brasil e há um otimismo para que o negócio seja concretizado.