Manchester City goleia Juventus e termina como líder do Grupo G

Citizens fazem 5 a 2 sem dificuldade e encerram fase de grupos com melhor ataque, defesa e único com 100% de aproveitamento

No duelo de já classificados no Grupo G, o Manchester City (ING) levou a melhor sobre a Juventus (ITA) por 5 a 2, nesta quinta-feira (26/6), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), pela terceira rodada da fase de grupo do Mundial de Clubes. Com gols de Doku, Kalulu (contra), Haaland, Foden e Savinho, o time de Pep Guardiola massacrou a Juve, ultrapassando os rivais na tabela e terminando, assim, na liderança da chave e como único time com 100% de aproveitamento (além do melhor ataque).

Dessa forma, a reedição da final do Mundial de 2023 está à vista, já que os Citizens ficam do lado esquerdo da chave, podendo reencontrar o Fluminense nas quartas de final. A Juventus, que marcou com Koopmeiners e Vlahovic, termina em segundo. Os times só descobrirão seus rivais à noite, quando se encerra o Grupo H – único ainda indefinido, aliás.