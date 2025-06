França x Brasil (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

França e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (27/06), às 16h10 (de Brasília), no Stade des Alpe, em Grenoble, na França, em duelo preparatório para Eurocopa e Copa América. Ambas seleções já fizeram testes e chegam com bons números para as disputas que vão acontecer na Suíça e Equador, respectivamente.

No retrospecto geral são sete vitórias para as francesas contra uma da Canarinho, além de cinco empates. Na última partida, válida pelos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, melhor para a Seleção Brasileira, que venceu pelo placar de 1 a 0.