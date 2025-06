Fluminense tem seis jogadores pendurados para jogo contra a Inter

O regulamento do Mundial de Clubes prevê a suspensão automática de uma partida com dois cartões amarelos acumulados

Além do adversário em si, o Fluminense tem outra preocupação para o jogo contra a Inter de Milão na próxima segunda-feira (30), válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O time brasileiro tem seis jogadores com um cartão amarelo cada.

De acordo com o regulamento do Mundial de Clubes, a suspensão automática de uma partida se dá com dois cartões amarelos acumulados. Essa norma vale até as quartas de final da competição, ou seja, zerando a contagem apenas nas semifinais.