Fifa vai pagar premiação do Mundial nesta sexta-feira

Cada clube já tinha recebido R$ 84,5 milhões pela participação na fase de grupos. Além disso, a Fifa pagou R$ 11,1 milhões por vitória e R$ 5,5 milhões por empate. Os classificados às oitavas de final também ganharam cerca de R$ 41 milhões.

O Flamengo somou R$ 27,5 milhões com as vitórias sobre Espérance, da Tunísia, e Chelsea, da Inglaterra, além do valor do empate com o Los Angeles FC. Já Fluminense e Palmeiras terminaram a fase de grupos com uma vitória e dois empates. Ou seja, a dupla embolsou R$ 11,1 milhões cada em vitórias, além de mais R$ 11,1 milhões com os empates.

Por fim, o Botafogo embolsou o mesmo valor de Fluminense e Palmeiras, mas de forma diferente. Afinal, o Alvinegro conquistou duas vitórias na fase de grupos sobre Seattle Sounders, dos Estados Unidos, e PSG, da França. Ou seja, ganhou R$ 22,2 milhões em vitórias. Já a derrota para o Atlético de Madrid, da Espanha, não rendeu nada.

Veja a premiação da Fifa por fase no Mundial:

Fase de grupos: US$ 15,2 milhões pela participação + US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) por vitória e US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) por empate

Oitavas de final: US$ 7,5 milhões (R$ 41,3 milhões)

Quartas de final: US$ 13,1 milhões (R$ 72,1 milhões)

Semifinais: US$ 21 milhões (R$ 115,7 milhões)

Vice-campeão: US$ 30 milhões (R$ 165,3 milhões)

Campeão: US$ 40 milhões (R$ 220,4 milhões)