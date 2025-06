Botafogo supera Flamengo em buscas globais durante fase de grupos do Mundial

Campanha do Mais Tradicional e desempenho do centroavante Igor Jesus repercutem em todo o planeta

Foram considerados o total de buscas por Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras entre 15 e 25 de junho. Também entraram no estudo os 15 jogadores com mais minutos em campo na competição por cada um dos quatro representantes brasileiros, um total de 60 atletas.

A fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa contou com o bom futebol das equipes brasileiras ganhando destaque ao redor do planeta. Entretanto, alguns times e jogadores geraram mais interesse pelo mundo do que outros. O site “Bolavip Brasil” recorreu ao Google para descobrir quais foram os picos de buscas por times brasileiros e seus jogadores. Nada repercutiu mais entre os fãs de futebol pelo mundo do que a vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain e o autor do gol alvinegro na partida, Igor Jesus.

Igor Jesus vai ao topo das buscas com gol sobre o PSG

Atacante do Botafogo, Igor Jesus foi o jogador de time brasileiro que atingiu o maior pico de buscas no Google ao longo da fase de grupos. Isso aconteceu no dia 20 de junho, depois do alvinegro bater o Paris Saint-Germain por 1 a 0. Para se ter uma ideia, as buscas por ele no dia foram de cerca de 136 mil. A média nos outros dias de competição foi de 27 mil.

Outro jogador que bombou foi Bruno Henrique, graças à participação decisiva na vitória do Flamengo sobre o Chelsea. Com buscas médias diárias de 11 mil, esse número foi para 43 mil com o gol e a assistência sobre o time inglês.

O golaço de falta de Jhon Arias na vitória do Fluminense sobre o Ulsan HD foi outro momento de pico. As buscas pelo jogador colombiano foram de em média 7 mil por dia. No dia da partida contra os sul-coreanos, esse número foi de 23 mil.

Botafogo bate o Flamengo em buscas após vitórias sobre europeus

Botafogo e Flamengo foram os dois brasileiros que venceram times europeus na fase de grupos do Mundial de Clubes. No dia seguinte à vitória do alvinegro sobre o Paris Saint-Germain, o Rubro-Negro superou o Chelsea por 3 a 1. Os feitos repercutiram mundialmente.