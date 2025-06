Boca Juniors se acerta com reforço bombástico após queda no Mundial

Do lado da Roma, clube que tem os direitos econômicos de Paredes, não deve ser feito nenhum movimento para segurar o jogador no plantel. Entretanto, não existe, tampouco, o interesse de facilitar a saída do atleta que tem vínculo com a representação italiana até junho de 2026.

Entre Leandro Paredes e Boca Juniors, finalmente, está tudo certo para que o meio-campista de 30 anos de idade deixe o futebol europeu e volte a vestir a camisa do clube argentino. Ao menos, de acordo com informação veiculada pelo portal da emissora portenha TyC Sports.

Com esse contexto, a única saída para o Boca não ter dúvidas do sucesso da empreitada é arcar com a multa rescisória de Leandro Paredes. Algo que, neste momento, não deve ser um problema, já que se trata de investimento na casa de 3,5 milhões de euros. Na cotação de momento, equivalente a R$ 22,6 milhões.

A expectativa é que os trâmites se concluam nos próximos dias antes que o jogador possa assinar vínculo com o Xeneize até dezembro de 2028. Não por acaso, o planejamento da diretoris do Boca inclui sua presença na retomada dos trabalhos para o segundo semestre do futebol argentino.

Trajetória

Cria das categorias de base do Boca Juniors, Paredes está fora de seu país natal desde 2013. A saber, no ano em questão, ele teve sua primeira experiência na Velha Bota onde jogou pelo Chievo. Depois, rodou por Empoli, Roma (primeira passagem), Zenit, Paris Saint-Germain, Juventus e, recentemente, sua segunda passagem na representação romanista.

Além da carreira por clubes, Leandro Paredes tem história relevante com a camisa da seleção argentina. São 73 partidas com cinco gols e três taças entre Copa América (2021 e 2024) e a Copa do Mundo, em 2022.