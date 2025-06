Abordagem em prisão de torcedores do Fluminense nos EUA causa polêmica; veja vídeo

Cerca de sete policiais se envolveram na confusão com os tricolores, que acabaram imobilizados e detidos pelos agentes

Um vídeo amplamente divulgado nas redes sociais mostra o momento exato em que sete agentes de segurança imobilizam dois indivíduos, colocando-os de bruços no chão e algemando-os próximo à entrada de uma área não autorizada do estádio. A ação, aliás, gerou debates entre torcedores e observadores do evento — especialmente pelo rigor da conduta.

Dois torcedores do Fluminense acabaram detidos durante a partida contra o Mamelodi Sundowns, na noite de quarta-feira (25), em Miami, Estados Unidos. A dupla se envolveu em uma confusão com sete agentes, que aparecem imobilizando os brasileiros nas gravações de testemunhas. A identidade dos tricolores permanece sob sigilo pelas autoridades locais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo relatos, a confusão começou quando a dupla tentou acessar um setor restrito do estádio. O tumulto, porém, só teve início a partir da insistência dos brasileiros — resultando na intervenção da polícia. Mídias locais noticiaram que “torcedores do Fluminense tentaram entrar em determinado setor e acabaram impedidos. Na sequência, houve confusão”.

Repercussão e posicionamento

Embora trate-se de uma situação pontual no Mundial de Clubes, o caso repercutiu negativamente, sobretudo por ocorrer em uma competição de alto nível. Internautas e torcedores levantaram questionamentos sobre os protocolos de segurança adotados em estádios norte-americanos.

Nem o Tricolor, tampouco os organizadores do evento se manifestaram publicamente a respeito do caso. Torcedores e parte da mídia demonstram preocupação com possíveis desdobramentos, enquanto aguardam atualizações sobre a situação jurídica dos envolvidos.