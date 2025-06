Torcedores do Porto protestam no retorno da equipe após eliminação no Mundial

Elenco chegou ao Porto na madrugada desta terça-feira e foram recebidos com insultos de dezenas de torcedores no aeroporto

O Porto desembarcou em Portugal no começo da madrugada desta quarta-feira (25) e foi recebido com muito protesto. Dezenas de torcedores esperavam o elenco dos Dragões no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

No momento mais tenso, em que o ônibus da delegação deixava o local, os torcedores se aproximaram do veículo e a polícia teve que se aproximar para intervir. De acordo com a imprensa portuguesa, em alguns momentos foi necessário dispersar o tumulto com balas de borracha.