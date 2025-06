Renato surpreende em escalação do Fluminense contra o Mamelodi

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dessa forma, Thiago Silva começa o jogo no banco, com Ignácio entrando em seu lugar para fazer dupla com Freytes. Além disso, são quatro outras mudanças. Ainda na defesa, Renê ganha a vaga de Fuentes na lateral-esquerda, e Samuel Xavier começa no lugar de Guga do outro lado. No meio, Nonato entra no time, com Ganso indo para o banco. Assim, o time atuará com três volantes, a exemplo do que ocorreu na estreia (0 a 0 contra o Dortmund). Já no ataque, Canobbio está de volta na vaga de Serna.

Confira a escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Nonato; Arias, Canobbio e Cano. Atenção, afinal, para o trio pendurado do Fluminense: Martinelli, Nonato e Keno.