Renato Gaúcho exalta classificação após empate com o Mamelodi no Mundial de Clubes

O Fluminense empatou por 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns nesta quarta-feira (25), pela fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa 2025. Apesar do placar sem gols, a equipe brasileira garantiu a classificação para a próxima fase. A equipe terminou na segunda posição do Grupo F com cinco pontos, atrás apenas do Borussia Dortmund. Após a partida, o técnico Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva e elogiou o comprometimento do elenco.

Desde o início da fala, o treinador deixou claro que a partida foi complicada: