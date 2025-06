Preparador físico detalha plano para Grêmio retomar a força

O grupo de jogadores do Grêmio já retomou os treinos com o objetivo de recuperar a condição física. No caso, com o foco na retomada dos compromissos na segunda parte do ano. Os atletas realizam algumas atividades, desde a segunda-feira (23), no CT Luiz Carvalho. Nestes primeiros dias, os jogadores passaram por testes e exames com o departamento de fisiologia e fisioterapia.

Assim, em entrevista à Grêmio TV, o preparador físico Rogério Dias detalhou como será o processo e estes primeiros trabalhos