Jornal espanhol destaca confronto do Bayern no Mundial: ‘Caminho da morte’

A derrota do Bayern de Munique para o Benfica deixou o clube alemão em segundo no Grupo C, e automaticamente como adversário do Flamengo nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Isso porque o clube brasileiro já estava classificado em primeiro no Grupo D.

Dessa forma, o jornal espanhol “Marca”, classificou a vitória do Benfica como surpresa, e elogiou o Rubro-Negro, afirmando que a derrota do Bayern o colocou no “caminho da morte” na competição.