Ex-Corinthians garante ser superior a Messi em cobrança de faltas: ‘Tem muito a aprender’

Craque foi autor de gol de falta decisivo que garantiu a vitória, de virada, do Inter Miami sobre o Porto no Mundial de Clubes / Crédito: Jogada 10

Lionel Messi não conseguiu repetir atuação de gala na vitória de virada do Inter Miami sobre o Porto, no embate seguinte com o Palmeiras. Apesar disso, o craque contribuiu na parte coletiva e construção de jogadas. No duelo contra o adversário português, o atacante argentino foi autor do gol de falta, que assegurou o resultado positivo. Depois do confronto com o Verdão, o ex-meio-campista do Corinthians e Seleção Brasileira Marcelinho Carioca valorizou a cobrança do astro argentino, porém fez questão de frisar que o seu retrospecto é superior.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Eu tenho 86 gols de falta, ele (Messi) tem 68. Nesse quesito, humildemente falando, ele tem muito o que aprender. No quesito falta, Messi, Cristiano Ronaldo, pode botar todos, têm que aprender com o papai aqui”, assegurou o ex-jogador. “Existe o cobrador de falta e o especialista. Próximo, médio e longa distância. O Messi já fez gol de três dedos? Já fez gol de alavanca? Já fez gol de rosca? Só chapada”, acrescentou Marcelinho Carioca. Messi e Inter Miami ficaram perto de surpreender o Palmeiras Messi e Inter Miami ficaram próximos de assumir a primeira colocação do Grupo A do Mundial de Clubes. Afinal, a equipe norte-americana chegou a abrir uma vantagem de dois gols. Com o virtual triunfo na outra partida do grupo, o cenário era preocupante para o Palmeiras. Isso porque o Porto chegou a depender de marcar apenas um gol e subir para a segunda colocação.