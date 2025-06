Entenda os motivos para Neymar e Santos renovarem por apenas seis meses

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O novo contrato, de apenas seis meses, foi visto como uma “segurança” para os dois lados. Para Neymar, significa estar livre na janela de transferências para a temporada 2026, podendo explorar o mercado no ciclo final antes da disputa da Copa com a Seleção Brasileira. Já o Santos não fica preso em um novo fracasso esportivo, mas com a opção de novamente negociar um novo contrato até o Mundial de 2026.

Além disso, o clube apenas estendeu o tempo do vínculo, mantendo os valores de salário e sem aumentar outras contas. Como por exemplo, houve uma negociação para quitar o pagamento de R$ 85 milhões pela exploração da imagem do atacante. A quitação vai acontecer até o fim da gestão de Marcelo Teixeira, em dezembro de 2026.

A ideia é, novamente, de que Neymar seja dono do próprio futuro a cada nova janela de transferências. Assim, ele poderá escolher em janeiro se permanece no Santos em 2026 ou vai procurar outro clube.

O que pesou para Neymar ficar foram as poucas partidas disputadas pelo atacante com a camisa do Santos nessa segunda passagem. Uma saída agora, no meio da temporada, estava sendo vista como ruim para a imagem do atacante. O entendimento de todos é de que o camisa 10 tem uma espécie de obrigação moral de estar em campo e ajudar a afastar o risco de rebaixamento.