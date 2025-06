Botafogo faz primeiro treino na Filadélfia de olho no duelo com o Palmeiras

O Botafogo fez, na manhã desta quarta-feira (25), a primeira atividade no Centro de Treinamento do Eagles, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Assim, a equipe carioca se prepara para o confronto com o Palmeiras, válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, que acontece no sábado (28), às 13h (de Brasília).

A novidade ficou por conta de Vitinho, que deixou a partida contra o Atlético de Madrid com dores na posterior da coxa direita. O lateral-direito participou normalmente da atividade, segundo informações do portal “ge”.