Bobadilla recebe multa da Conmebol após acusação de xenofobia na Libertadores

Volante do São Paulo ofendeu jogador do Talleres e agora responde na esfera esportiva e também na Justiça brasileira

A Conmebol multou o jogador em 15 mil dólares (R$ 84 mil reais). Além disso, a entidade considerou o comportamento ofensivo e contrário às normas básicas do torneio. O São Paulo será responsável por descontar o valor diretamente dos direitos de imagem e receitas repassadas pela organização ao clube.

Bobadilla, volante do São Paulo, foi multado pela Conmebol por xenofobia durante a partida contra o Talleres, pela fase de grupos da Libertadores. O jogo aconteceu em maio, e o atleta chamou Miguel Navarro de “venezuelano morto de fome” . A ofensa gerou ampla repercussão e resultou em sanções imediatas da entidade sul-americana.

A entidade também advertiu Bobadilla formalmente. Se ele repetir atitudes semelhantes, poderá receber punições mais severas, como suspensões ou exclusões de competições futuras. A Conmebol reforçou que atitudes assim prejudicam a imagem do futebol e exigem medidas firmes para preservar o ambiente esportivo.

No Brasil, a Polícia Civil indiciou o atleta por injúria racial. A Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade) segue com o inquérito, que está em fase final. Após a conclusão, o Ministério Público decidirá se apresentará denúncia. Caso isso ocorra, Bobadilla poderá responder criminalmente pela ofensa na Justiça, enfrentando um novo processo fora dos gramados. Contudo, a defesa do atleta ainda possui o direito de recorrer da decisão. O São Paulo, portanto, também analisa os próximos passos jurídicos.

